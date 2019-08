Dry Drowning Recensione | Dry Drowning, come avevamo evidenziato anche nella nostra anteprima di un mese fa (che, a posteriori, possiamo quasi considerare complementare a questa recensione), è sempre stato nel novero dei videogiochi da adocchiare e seguire con interesse nel corso di quest’estate: la visual novel di Studio V, pur segnando il debutto ufficiale del team italiano, ci era da subito sembrata un progetto da veterani, nato e concepito nel corso di anni e puntando a fare le cose per bene, senza mostrare il fianco a troppe rinunce, ma anzi dimostrando un piglio e uno stile che molto raramente si possono ritrovare in una produzione di media o piccola caratura. Ora è arrivato il momento della verità, e potete credermi se vi dico che per il sottoscritto non è affatto semplice essere imparziale in quest’analisi. Un’ammissione logica, visto il mio spudorato groupismo per qualsiasi cosa sembri uscita dalla penna di Philip K. Dick e colleghi, ma vi prometto che ci proverò con tutto me stesso.

Nova Polemos: proprio un bel posticino in cui vivere.

Dry Drowning è un’avventura che esplora le meschinità dell’animo umano

Come già ben spiegato trenta giorni orsono (ripeto, andate a recuperare quell’anteprima se ancora non l’avete letta: è un’ottima premessa), Dry Drowning nasce prima di tutto dall’amore per la narrativa e per lo stile della tradizione filmica e romanzesca sci-fi, con pesanti influenze dalle opere di George Orwell e qualche riferimento ai fumetti e al cinema noir e tech-noir, fra cui Sin City di Frank Miller e lo stesso Blade Runner – soprattutto l’originale, ma anche il sequel 2049. L’ambientazione, neanche a dirlo, è quanto di più classico si possa ottenere dalla somma di simili generi e congeneri: Nova Polemos, una città distopica e futuristica visivamente tratteggiata – nei particolari più che nel quadro generale, molto meno definito – rielaborando tanti spunti differenti. Situata in un punto non ben specificato del Nord Europa ed isolatasi rispetto al mondo esterno, diventando una vera e propria città stato, nonché dipinta sempre di notte e con una pioggia perenne, la metropoli è un coacervo di ogni possibile meschinità ritrovabile nell’essere umano: bugie e corruzioni, odio per il prossimo, spesso mascherato da buonismo e falsi sorrisi, razzismo latente, espresso nell’espulsione dalla città di migliaia di individui non socialmente utili.

Questo misterioso figuro mascherato pare essere una costante negli incubi di Mordred.

La storia che Dry Drowning racconta è fatta di intrighi e investigazioni, di macchinazioni politiche e decisioni travagliate, con al centro un unico protagonista, Mordred Foley: questi è un investigatore privato con una macchia indelebile sulla propria carriera, segnata nel momento in cui, diversi anni prima, venne accusato di aver contraffatto delle prove fondamentali per la risoluzione di un caso, che hanno portato due innocenti ad essere condannati alla sedia elettrica. Proprio quel caso torna spesso a tormentarlo nei suoi incubi, lasciandogli addosso anche nelle ore di veglia un peso che sembra quasi soffocarlo, come nel caso del fenomeno dell’“annegamento secco” che dà il titolo all’avventura. Mordred, che ancora lavora insieme alla collega Hera Kairis (anch’essa, per le sue origini greche, a rischio discriminazioni sociali), viene contattato da una donna che lavora per il più importante partito politico della città, le Bande Nere, con lo scopo di scagionare un potente politico da un caso di omicidio. Caso vuole che proprio quest’ultimo sia collegato alle investigazioni condotte anni prima, mai davvero chiuse: Foley, dunque, ha l’occasione di ripulire la sua credibilità professionale, chiudendo una volta per tutte quella storia e trovando il vero assassino.

La modalità living nightmare, una sorta di ricostruzione basata sull’analisi di tutte le prove, è una delle chiavi del gameplay.

Dal punto di vista narrativo, non possiamo che confermare le ottime impressioni che storia e personaggi ci avevano fatto un mese fa. In apparenza, la storia di Dry Drowning è gestita in maniera concettualmente molto simile ad opere di altra scala, come i titoli di Quantic Dream, che offrono un dedalo di scelte e conseguenze su cui poggiare l’intelaiatura del racconto. Nella pratica, però, abbiamo di fronte un curioso “mix” tra le visual novel a bivi e quelle più lineari come i Life is Strange di Dontnod e le avventure della compianta Telltale, dal momento che il vero punto focale del gioco, proprio quello che mancava per incastrare il tassello finale nel resto dell’esperienza, è l’ultimo capitolo. Quest’ultimo è infatti diviso in tre parti, raggiungibili a seconda delle scelte del giocatore, e non è un semplice “finale”: al contrario, si tratta di uno spezzone di gioco fatto e finito e dalla durata importante, di oltre due ore. Ciò, a conti fatti, spinge a rigiocarlo tre volte se si vuol comprendere tutti i dettagli e i risultati delle proprie azioni, scatenando una sorta di “effetto rewind” che va piuttosto indietro nella trama. Ci troviamo di fronte a una scelta di game design brillante, pensata sia nell’ottica del risparmio di risorse (realizzare tre campagne separate avrebbe richiesto molto più tempo), sia nella volontà di slegarsi in maniera importante da un’eccessiva linearità di fondo. Che pure permane per gran parte della storia, ma è mitigata in maniera molto intelligente, grazie a scelte che, se talvolta determinano o comunque “instradano” verso uno dei tre percorsi finali, molte volte si legano più alle reazioni emotive del giocatore stesso. Questo sistema, stando alle parole del director Giacomo Masi, è stato pensato per spingere a rivivere la stessa sensazione di angoscia del protagonista, dando l’idea che ogni scelta sia fondamentale anche quando magari per buona parte della storia non è effettivamente così.

Se le scelte vere e proprie si basano quasi esclusivamente sull’impulsività e sull’intuito, veri e propri perni su cui plasmare la propria storia, nelle fasi di gameplay fatte e finite serve invece una buona capacità riflessiva e analitica. Dopotutto il protagonista, Mordred Foley, è un investigatore e l’assenza di sezioni inquisitive e interrogatori vari ne avrebbe decontestualizzato il ruolo: questa possibilità, però, viene del tutto scongiurata, dal momento che nell’intera avventura, come un lungo film interattivo, egli ha quasi sempre a che fare con personaggi legati, chi più chi meno, al caso da risolvere. Una struttura narrativa che, in questo concetto, ricorda tantissimo Blade Runner, nel quale ogni personaggio è connesso agli altri da un filo sottilissimo ma sempre percettibile. L’intero cast, peraltro, viene esplorato a livello umano e comportamentale in lungo e in largo, nell’ambito di una scala lunghissima di grigi: ognuno dei comprimari ha un suo profilo psicologico, spesso rivelatore di dettagli che è necessario ricordare per capire per quale motivo l’uno o gli altri hanno agito in un determinato modo.

Come in ogni visual novel che si rispetti, i dialoghi sono di vitale importanza per far venire diversi nodi al pettine.

La sensazione di trovarsi di fronte a una science drama interattiva è fortissima, anche per via di meccaniche di gioco essenziali al solo avanzamento della storia e a poco altro. Se è vero che possiamo spostarci da una location all’altra di Nova Polemos (l’ufficio di Mordred e Hera, il commissariato, le case dei sospettati, le scene del crimine e via dicendo), è anche vero che nel 95% dei casi siamo spinti a farlo unicamente per far progredire la storia e capire dove tutti i nodi andranno a congiungersi. La vera carta vincente di Dry Drowning, quella che spinge a seguirne le vicende fino alla fine, è probabilmente il suo essere sicuro al 100% di quel che vuole mostrare e comunicare, tagliando tutto il superfluo. E anche quando si “scoprono” possibilità aggiuntive, come l’innata capacità di Mordred di scoprire immediatamente chi gli sta mentendo, queste ultime sono legate sempre a doppio filo alla trama, il motore che muove tutto. Ogni cosa è funzionale al progressivo disvelamento di nuovi, spinosi risvolti del caso da risolvere, che spesso sopraggiungono grazie al corretto riesame delle prove a disposizione, legato alla modalità living nightmare, che consiste (letteralmente, come vedrete) nel far “cadere la maschera” di ogni singolo personaggio, mettendolo di fronte alla sua meschinità, e che, se fallita, determina il game over e la ripartenza dall’ultimo salvataggio.

Uno fra gli aspetti in cui Dry Drowning riesce a convincere maggiormente è, neanche a dirlo, il suo comparto visivo e sonoro, che trova la massima espressione in una direzione artistica notevole e ispirata, fatta di tratti sfumati per gli sfondi e più decisi per i personaggi, e tonalità di colore contrastanti fra il rosso e il blu. Lo stile “semplice” del gioco a livello tecnico, esemplificato dai fondali statici e dalle poche animazioni, diventa alla lunga un valore aggiunto, che, unito al ritmo cadenzato a colpi di clic del mouse, rallenta volutamente i tempi narrativi e permette al giocatore di apprezzare con calma ogni più impercettibile dettaglio di dialoghi e disegni, cogliendo ognuno dei numerosissimi riferimenti esterni. Impossibile, poi, non innamorarsi delle musiche, in particolare dei brani di pianoforte, perfettamente azzeccati e sposati benissimo al contesto.

Dry Drowning è una grande sorpresa, uno scossone non da poco a un genere che da diversi anni era rimasto un po’ fermo sulle sue gambe, quello delle visual novel interattive. Il videogioco di Studio V è artisticamente splendido e possiede una storia e una struttura narrativa, che si apre solamente sul finale, in grado di rapire e coinvolgere per una buona quantità di ore senza mai annoiare, anche grazie a continui spunti e dialoghi convincenti, seppur talvolta scritti facendo inevitabilmente leva su qualche luogo comune. Gli amanti del genere, comunque, anche per via di alcune fortunate congiunzioni, andranno probabilmente a nozze con una simile atmosfera e con un protagonista costruito prendendo a piene mani dal Rick Deckard di Blade Runner, Marv di Sin City e mille altre influenze, a sua volta contornato da una storia avvincente e ricca di colpi di scena. Respira, Mordred: ora non hai più motivo di avere paura di annegare.