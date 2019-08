Agents of SHIELD: terminate le riprese della stagione finale

Agents of SHIELD è una delle serie di punta della Marvel ed è la più longeva di tutte: dal 2013 le avventure di Coulson e soci hanno intrattenuto tantissimi fan in tutto il mondo. Ma anche per lo show in questione è arrivato il momento di chiudere i battenti.

Agents of SHIELD si avvia alla conclusione

Come ha riportato ComingSoon.net, infatti, che ha ripreso un post Instagram di Clark Gregg (l’interprete di Coulson), sono ufficialmente finite le riprese della settima e ultima stagione del serial televisivo. Attualmente non è stata ancora rivelata una data di rilascio ufficiale e vi invitiamo a controllare giornalmente la sezione Movies del sito per avere eventuali aggiornamenti.