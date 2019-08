Olivia Wilde interpreterà e dirigerà Don’t Worry, Darling

Olivia Wilde (Tron: Legacy, The Lazarus Effect) è un’attrice e regista statunitense, nota al grande pubblico per aver ricoperto i panni di Tredici nella serie Dr. House – Medical Division. L’artista, dopo il suo recente esordio alla cinepresa con La Rivincita delle sfigate, è tornata di nuovo in pista con un nuovo progetto personale.

Olivia Wilde e la sua nuova realizzazione

Il sito Deadline ha infatti comunicato la notizia che la donna sarà impegnata nella realizzazione di Don’t Worry, Darling, un thriller psicologico ancora in pre-produzione, in quanto l’interprete è attualmente occupata a causa del nuovo lungometraggio di Clint Eastwood, The Ballad of Richard Jewell.