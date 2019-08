Once Upon a Time in Hollywood: disponibile il final trailer

Once Upon a Time in Hollywood è il nono lungometraggio del celebre Quentin Tarantino (qui trovate il primo filmato che introduce il film) che arriverà nel nostro paese il 18 settembre di quest’anno. L’attesa è estenuante e, per fortuna, il canale YouTube ufficiale di Sony Pictures IT ci ha regalato una chicca.

Once Upon a Time in Hollywood: online un nuovo filmato

Qualche ora fa, infatti, è stato caricato un nuovo video dell’opera, dove scopriamo nuovi dettagli sulla realizzazione. Dalle scene mostrate sembra che i due protagonisti, Cliff Booth (Brad Pitt) e Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), si stiano organizzando per stanare Charles Manson, interpretato da Damon Herriman. Vi lasciamo quindi al trailer in questione, che potete vedere qui sotto all’articolo.