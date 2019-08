Cyberpunk 2077: CD Projekt RED “ricicla” una scena geniale

Cyberpunk 2077 si prepara ad essere davvero uno dei giochi di punta del prossimo anno. Nonostante le idee originali, CD Projekt RED ha deciso comunque di riciclare un momento davvero esaltante da un suo precedente lavoro, ovvero The Witcher 3: Wild Hunt. Chiaramente, se non avete terminato la campagna dell’ultimo atto di Geralt e compagni vi invitiamo a non leggere, causa rischio spoiler.

Cyberpunk 2077: ecco la scena che verrà riproposta.

Come ben sapete, in The Witcher 3: Wild Hunt il protagonista Geralt assiste ad un concerto di Priscilla. Come confermato dagli sviluppatori, la stessa cosa avverà anche nel prossimo gioco di ruolo del team di sviluppo polacco. Ci saranno però delle differenze enormi: sarà un concerto decisamente più grande e con musiche ispirate al tema del titolo. Non ci sarà spazio dunque per un concerto ristretto, ma probabilmente per tanto punk rock e soprattutto molta, molta elettronica.

Con questo abbiamo concluso, per tutte le novità in arrivo potete consultare la nostra sezione Games.