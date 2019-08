ChinaJoy 2019: i giochi e i trailer dell’evento

ChinaJoy 2019, l’evento dedicato ai videogiocatori cinesi si è oramai concluso da qualche ora. Sony è stata presente con PlayStation, che ha anche organizzato la consueta conferenza annuale per presentare alcune novità dedicate alla prossima stagione.

ChinaJoy 2019: i giochi nel dettaglio

Bipled

Sviluppato da Next Studio, si tratta di un action game cooperativo. Debutterà per PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso delle prossime festività natalizie.

Apocalypse

Sviluppato da Future Tech (lo stesso sviluppatore di Mars Alive), Apocalypse è una avventura cinematica per PC e PlayStation 4, con il destino del giocatore che verrà forgiato dalle sue scelte. Nessuna data di uscita è stata per ora annunciata.

Genshin Impact

Il titolo è stato annunciato da Mihoyo per PC, iOS e Android ma durante la kermesse cinese è stata annunciata la versione PlayStation 4. Si tratta di un gioco di ruolo open world, che sarà disponibile prossimamente.

Evotinction

Sviluppato da Spikewave Games, Evotinction è un third-person stealth con meccaniche hacking decisamente innovative. Attualmente in sviluppo, sarà giocabile durante l’evento ma non è stata annunciata la data di uscita.

Convallaria

ChinaJoy 2019 è stata l’occasione giusta per vedere in azione anche Convallaria, l’online shooting di casa Loong Force, grazie ad un nuovo trailer.

ANNO: Mutantionem

In lavorazione presso ThinkingStars, ANNO: Mutantionem è un nuovo videogioco in 2D a tema Cyberpunk che è tornato a mostrarsi proprio all’evento cinese. Anche in questo caso, nessuna data di uscita annunciata pubblicamente.

F.I.S.T.

Il metroidvania a tinte punk sviluppato da TiGames è tornato a mostrarsi: ecco a voi F.I.S.T, in arrivo su PlayStation 4.

In Nightmare

L’horror di casa Magicfish Studio si è fatto nuovamente vivo in un trailer: ecco a voi In Nightmare, in arrivo su PlayStation 4 prossimamente.

AI-Limit

Sviluppato da Palm Pioneer’s Sense Games, AI-Limit è un gioco di ruolo a tinte action, attualmente in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4 e che vedrà la luce solo prossimamente.