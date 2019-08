Mortal Kombat 11: rivelato ufficialmente Nightwolf

Annunciato direttamente nella giornata di ieri da Ed Boon, quest’oggi, NetherRealm Studios sui principali canali ha rivelato ufficialmente il personaggio Nightwolf in Mortal Kombat 11, titolo disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Xbox One. Proprio per l’occasione, il personaggio si vede in azione nella nuova clip video, in cui i giocatori possono vedere nel dettaglio la lista combo del character in questione, includendo anche Fatal Blow e Fatality.

Mortal Kombat 11: Nightwolf si unisce nel roster del picchiaduro

Il personaggio debutterà nel titolo dalla giornata del 13 agosto in Accesso Anticipato, ciò vuol dire che solo chi avrà acquistato il Kombat Pack potrà provarlo in quella data. Mentre, tutti gli altri dovranno aspettare fino al 20 dello stesso mese per mettere le mani sul lottatore, presente l’ultima volta come personaggio giocabile in Mortal Kombat 9.

Noi non abbiamo nient’altro da aggiungere, passate dalla nostra sezione Games.