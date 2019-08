Travis Strikes Again No More Heroes: data di uscita per la Complete Edition

Travis Strikes Again No More Heroes in versione Complete Edition ha finalmente una data di uscita per l’Occidente. A svelarla ci ha pensato il publisher che porterà nei negozi questa nuova versione, tramite un comunicato lanciato nelle scorse ore.

Travis Strikes Again No More Heroes: ecco quando sarà disponibile l’edizione completa

La Complete Edition del gioco di Goichi Suda sarà pubblicata da XSEED in Nord America e Marvelous Europe in Europa. Sarà disponibile a partire dal 17 ottobre in entrambi i continenti per PlayStation 4 e PC.

La versione completa sarà lanciata con tutti i DLC già pubblicati per la versione Nintendo Switch, che attualmente è anche l’unica in circolazione. Vi lasciamo al trailer di annuncio, che trovate come di consueto in calce alla notizia.

