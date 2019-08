Nintendo: ecco i piani per la Gamescom 2019

Nintendo ha diramato i piani per la Gamescom 2019. Il publisher e sviluppatore giapponese proporrà al pubblico partecipante della kermesse tedesca una serie di demo giocabili, mentre per il pubblico da casa pubblicherà una serie di video dedicati ad alcuni titoli per Switch decisamente attesi.

Nintendo: ecco la sua Gamescom 2019 nel dettaglio

Come detto in apertura, la casa di Kyoto porterà alcune demo giocabili sullo showfloor e pubblicherà una serie di video di gameplay per il pubblico da casa. Vediamo il tutto nel dettaglio.

Video di gameplay dal 20 al 22 agosto 2019:

Luigi’s Mansion 3

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Astral Chain

Dragon Quest XI S: Echi di un’era Perduta – Definitive Edition

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

The Witcher III: Wild Hunt – Complete Edition

Demo sullo showfloor:

Luigi’s Mansion 3

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Pokémon Spada & Scudo

Daemon X Machina

Dragon Quest XI S: Echi di un’era Perduta – Definitive Edition

The Witcher III: Wild Hunt – Complete Edition

Chiudono il programma della Gamescom 2019 alcuni tornei per Super Smash Bros. Ultimate e Splatoon 2. I dettagli di questi ultimi devono essere ancora rivelati.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti vi invitiamo a visitare la nostra sezione Games.