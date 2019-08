No More Heroes: la saga in arrivo su PlayStation 4?

No More Heroes potrebbe essere in dirittura d’arrivo su PlayStation 4. Sembrerebbe questo il destino della saga per via di alcuni recenti teaser da parte di Goichi Suda, designer e creatore del franchise che debuttò su Nintendo Wii nella scorsa generazone.

No More Heroes: ecco i teaser di Suda 51

Goichi Suda è stato in realtà abbastanza chiaro. Durante l’intervista con Dengeki Online ha parlato proprio di come alcune discussioni intavolate di recente siano state molto positive, non nascondendo una sorta di ottimismo in merito a dei possibili porting.

Ne stiamo parlando con Marvelous e al momento tutte le discussioni sono molte positive, quindi un annuncio al riguardo potrebbe arrivare presto.

Con i lavori conclusi sullo spin-off Travis Strikes Again, che arriverà a breve proprio su PlayStation 4 e PC, i remaster dei primi due titoli della saga principale potrebbero essere davvero vicini alla console di casa Sony.