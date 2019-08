Death Stranding: il crunch time non è ancora finito

Death Stranding sarà sicuramente un successo a livello commerciale ma Hideo Kojima e gli sviluppatori al suo fianco non staranno sicuramente avendo vita facile. Come ha ammesso (tramite un post pubblicato su Twitter) il game designer, per centrare la release date infatti in Kojima Productions il tempo del crunch non è ancora finito.

Se dunque Sam nel gioco si rilassa, per Kojima e soci non è la stessa cosa, considerando oramai il residuo tempo per la pubblicazione del gioco. Il game designer non sembra appesantito dalla cosa ma probabilmente i ritmi di sviluppo e le ore lavorative stanno aumentando. Una pratica purtroppo sempre più comune nei grandi studi e che può portare anche ad alcune polemiche, come accaduto in passato.

DEATH STRANDING has the element of something never existed before, the gameplay, the world atmosphere, the visuals which we aimed to create. The studio I established was tiny indies but trying our best to deliver the product launching on Nov 8th. Still in crunch time of dev🌈 pic.twitter.com/sNvTAc7wwB

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 1, 2019