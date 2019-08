Cyberpunk 2077: arriva il gioco di carte!

Cyberpunk 2077 troverà vita anche fuori dagli schermi e da console e PC. Come? Grazie ad un gioco di carte, con licenza originale, in dirittura di arrivo nel 2020, anno in cui debutterà proprio la nuova opera di CD Projekt RED ispirata al gioco da tavolo di Mike Pondsmith.

Cyberpunk 2077: le prime informazioni sul gioco di carte

Dal sottotitolo Afterlife: The Card Game, il gioco di carte ispirato al gioco di casa CD Projekt RED metterà i giocatori nei panni di un Fixer, il membro di un gruppo che viene descritto come dei databrokers e masterminds di Night City. nel gioco sarà necessario reclutare cyberpunk ed equipaggiarli con l’equipaggiamento giusto prima di mandarli in missione.

Come già detto poco sopra l’uscita del gioco è prevista per il prossimo anno. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità per la localizzazione italiana dello stesso.

