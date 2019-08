Play Store: in arrivo un servizio di abbonamento gaming?

Dopo quanto fatto dalla grande mela con Apple Arcade era prevedibile che la storica rivale Google facesse altrettanto prima o poi. Ebbene sembra che quel momento stia per arrivare, in quanto alcuni utenti sul Play Store hanno notato un prompt il quale li invitava ad iscriversi a Google Play Pass, ovvero il suo abbonamento gaming.

Gli screenshot in questione, reperiti grazie agli instancabili membri di XDA Developers, mostrano l’icona che il servizio in questione dovrebbe avere, simile a due frecce dotate dei classici colori dell’azienda americana. La descrizione del servizio indica che con esso sarebbe possibile, al prezzo mensile di 4.99 dollari, giocare mensilmente ad una lista di app selezionate da Google, senza costi aggiuntivi, nemmeno per quanto riguarda gli acquisti in game, già tutti sbloccati. Sembra poi che, oltre ai giochi, sarebbero in teoria disponibili anche canzoni ed altri tipi di app non meglio specificate.

Google Play pass si appresta ad essere il degno rivale di Apple Arcade

Naturalmente si tratta pur sempre di un servizio in fase di testing nel Play Store, il quale potrebbe non vedere la luce nell’immediato futuro, per cui attenderemo ulteriori notizie da parte dell’azienda interessata.