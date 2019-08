Note 10 Plus ed iPhone XI R apparsi in foto

Per la prima volta in assoluto ci troviamo di fronte ad un doppio leak riguardo due nuovi smartphone in arrivo. Si tratta di una foto diffusa dall’ormai immancabile informatore Ice Universe, la quale sembrerebbe mostrare non solo il Galaxy Note 10 Plus, ma anche l’iPhone XI R.

An unknown leaker seems to have leaked two phones at the same time: the Galaxy Note10+ and the iPhone XR 2019 in the mirror. pic.twitter.com/QdzBsv8PB0 — Ice universe (@UniverseIce) July 31, 2019

Difatti le due foto in questione mostrano il Galaxy Note 10 Plus, con tanto di nome con logo Samsung presenti sullo schermo, il quale appare identico ai rumor che finora lo hanno riguardato, con tanto di fotocamera cut-out nella parte superiore centrale del display. La cosa interessante delle immagini, oltre al device Samsung, riguarda lo smartphone con cui è stata scattata la foto, che appare riflesso nello schermo del dispositivo coreano. Si tratta, almeno in teoria, del chiacchierato iPhone XI R, versione del 2019 dello smartphone economico di casa Apple. Anche quest’ultimo risulta identico ai precedenti leak che lo hanno raffigurato in passato, specialmente per quanto riguarda il bumper quadrato.

iPhone XI R e il Galaxy Note 10 Plus si mostrano in foto insieme

Infine il device risulta dotato di una colorazione dorata, simile a quella dell’attuale XR, la quale potrebbe essere inclusa al probabile lancio del mese prossimo.