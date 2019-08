Galaxy Watch Active 2 mostrato per intero in un leak

Dopo l’inaspettato annuncio del reveal arrivato pochi giorni fa l’ormai imminente Galaxy Watch Active 2 torna a far parlare di se. Questa volta si tratta dei leak estetici più dettagliati finora apparsi in rete. Essi mostrano infatti il device da ogni angolazione possibile.

La prima immagine, diffusa da Evan Blass, mostra la versione brandizzata Under Armour del dispositivo, teorizzata tempo addietro da un rumor. Essa, disponibile da 40 e 44mm, non sembrerebbe avere particolari differenze rispetto al modello standard, eccezion fatta per il cinturino sportivo in silicone. Infine un’altra immagine, condivisa da Android Headlines, mostra lo smartwatch nel suo formato base, in una serie di colorazioni decisamente variegate.

Il Watch Active 2 si mostra nel minimo dettaglio

A questo punto non vi è molto altro da sapere, per cui non occorre altro che attendere il reveal del dispositivo il prossimo 5 agosto.