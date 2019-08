Call of Duty Modern Warfare: ecco il trailer dedicato al comparto multiplayer

Durante la livestream dedicata interamente allo sparatutto in prima persona Call of Duty Modern Warfare, Infinity Ward ha mostrato un trailer dedicato al comparto multiplayer della produzione sparatutto, che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dal 25 ottobre 2019 per PC, Xbox One e PlayStation 4. Nel filmato, i giocatori possono vedere nel dettaglio alcune caratteristiche del comparto multiplayer dell’opera.

Call of Duty Modern Warfare: diamo uno sguardo al multiplayer

Andando nello specifico, nel trailer abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcune bocche da fuoco, ottiche e alcuni gadget. Inoltre, abbiamo visto in azione alcune serie di uccisioni, alcune delle quali vedevano il giocatore montare su una torretta fissa di un blindato oppure chiamare un Pave Low per fare piazza pulita dei propri nemici, il tutto condito con il brano musicale dei Metallica “Enter Sandman“. Per concludere, è stata annunciata l’open beta per chi prenoterà la produzione, la quale avrà un accesso anticipato su PlayStation 4 dal 12 settembre.

Passate dalla nostra sezione Games.