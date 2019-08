Call of Duty Modern Warfare: ecco il reveal completo del multiplayer

Dopo aver mostrato il trailer del multiplayer dedicato a Call of Duty Modern Warfare, Infinity Ward ha mostrato più nel dettaglio il comparto appena citato dello sparatutto, svelando alcuni elementi del titolo. Innanzitutto, abbiamo potuto vedere anche Gunsmith, la quale permetterà all’utente la creazione delle classi, contenenti armi, perk, gadget e tanto altro.

Call of Duty Modern Warfare: mostrata la modalità Cyber Attack

Dopo aver dato uno sguardo a Gunsmith, alcuni giocatori sono stati invitati per competere tra di loro, dove abbiamo potuto vederli in azione nella modalità Dominio e Deathmatch in un 6v6. Durante la partita, i giocatori hanno potuto osservare alcuni dei principali elementi di gameplay, come la possibilità di inclinare la mira dietro ai ripari.

Inoltre, abbiamo visto alcune serie di uccisioni, come l’immancabile UAV, grazie al quale verranno evidenziati sulla mappa i nemici oppure gli approvvigionamenti, garantendoci una killstreak casuale. Come se non bastasse, presentata la modalità inedita Cyber Attack, dove tutte e due le squadre si sfideranno per la carica EMP, un team dovrà piazzare la carica nel luogo designato, mentre l’altra squadra avrà il compito di ostacolare i componenti del team avversario. Aggiunta la possibilità di rianimare un compagno quando quest’ultimo verrà abbattuto da un nemico. Oltre alla modalità appena citata, l’azienda ha fatto sapere anche alla Night Mode, dove vedrà i giocatori in scontri con il visore notturno.

