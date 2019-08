SNK Neo Geo: annunciato una nuova console next-gen

SNK Neo Geo, arriverà presto un nuovo hardware. SNK ha infatti annunciato tramite Twitter che attualmente sta lavorando su una nuova console, senza però mostrare né la piattaforma di gioco, né diramare dettagli sulla tipologia di hardware. Le poche parole pronunciate nel tweet però ci dicono che potrebbe non trattarsi di una seconda console mini.

Il tweet parla nello specifico di hardware next-gen, ma difficilmente possiamo ipotizzare che si tratti di una console che possa competere con PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Aspettiamoci però qualcosa di mai visto prima in casa SNK, dato che si parla di “un nuovo hardware in grado di portare l’esperienza Neo Geo verso nuovi orizzonti“. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ha in serbo per noi la società, sperando di poter mettere le mani su una console domestica (o portatile) e non sull’ennesimo hardware con giochi retro pre-installati. Dopo aver fatto appassionare le nuove generazioni al suo passato remoto, con la collezione storica di cui abbiamo parlato in questa pagina, SNK torna al suo cavallo di battaglia più celebre.

A Next-Gen NEOGEO hardware is coming after NEOGEO Mini.

With a modern design and a wonderful play feeling and you can even link it to NEOGEO Mini, the new hardware will provide you a NEOGEO journey that you have never expeirenced.

Stay tuned for more information!#SNK #NEOGEO

— SNK GLOBAL @SAMURAI SHODOWN – Available Now! (@SNKPofficial) August 2, 2019