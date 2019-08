PlayStation 4 Tournaments Challenger: arrivano i tornei sul divano

PlayStation 4 Tournaments Challenger Series è la nuova iniziativa di Sony Interactive Entertainment che permette ai giocatori di qualsiasi livello e abilità di partecipare a tornei online direttamente da casa propria, seduti comodamente sul proprio divano. Le prime sfide iniziano il 6 agosto con i tornei di Mortal Kombat 11, a cui seguiranno quelli di FIFA 20, Battlefield V, Warface e altri titoli tripla A in arrivo nei prossimi mesi dell’anno.

PlayStation 4 Tournaments Challenger: come funzionano?

Stagioni: i Tornei PS4: Challenger Series sono stagionali e ti offrono la possibilità di riprendere periodicamente i tuoi giochi preferiti per partecipare alle sfide. In ogni stagione, passa da un livello all’altro per mettere alla prova le tue abilità in sfide uguali per tutti e ottieni premi per il tuo impegno. Scopri fin dove riesci ad arrivare e poi torna per la stagione successiva per scoprire i nuovi premi in palio!

Fasi del concorso: ogni stagione del torneo si divide in tre fasi. Inizieranno tutti dalla Fase 1 e, per Mortal Kombat 11, devi vincere almeno 3 partite su 4 per passare alla Fase 2. In questo modo vi sono maggiori possibilità di avanzare rispetto a una struttura a eliminazione diretta. Nella fase 2, parteciperai a sfide con un livello di difficoltà più elevato e dovrai vincere per passare alla fase 3. Nella fase finale, sfiderai i migliori per aggiudicarti il titolo di campione.

Premi: partecipa e vinci per premi di valore sempre maggiore. Man mano che avanzi nelle fasi del concorso, il valore dei premi aumenterà. Da esclusivi temi dinamici per giochi specifici a valuta di gioco e premi in contanti: i motivi per partecipare a una stagione non mancano.

