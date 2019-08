Atomica Bionda: il secondo capitolo potrebbe arrivare sui servizi streaming

Atomica Bionda, action movie del 2017 di David Leitch (regista di John Wick e Deadpool 2) e ispirato a The Coldest City, graphic novel di Antony Johnston, è stato particolarmente apprezzato dalla critica e proprio per questo motivo, da un po’ di tempo si era diffusa la voce di un possibile sequel.

Atomica Bionda: forse lo vedremo sul piccolo schermo

Ma ci sono novità: il sito Slashfilm ha infatti diffuso la notizia che, come ha riportato lo stesso filmaker dietro il primo lungometraggio, alcune piattaforme streaming sarebbero interessate alla realizzazione del seguito. Non abbiamo quindi ancora la certezza di un secondo capitolo, che però non sembra così lontano dalla realtà.