Tenet: mostrato segretamente una clip del film di Nolan prima di Hobbs & Shaw

Tenet è il nuovo e attesissimo lungometraggio di Christopher Nolan (Interstellar, Dunkirk) ancora avvolto nel mistero, ma che sta generando tantissima curiosità intorno. Da quel poco che si sa, la pellicola dovrebbe essere un thriller con al centro vicende di spionaggio. A sorpresa, prima della proiezione di Hobbs & Shaw negli USA, è stata trasmessa una breve clip dell’opera, come è stato riportato da MovieWeb.

Tenet: pochi secondi per generare hype

Per evitare che il video venga rimosso (è stato fatto di nascosto) provvederemo a descrivere solamente quanto è stato mostrato, anche per rispetto per Warner Bros. Il filmato inizia con due citazioni: “Times has come for a new protagonist” e “Times has come for a new kind of mission”, ed immediatamente dopo vediamo l’attore protagonista, John David Washington, posto in un luogo non ben definito. Successivamente l’uomo è raggiunto da alcuni proiettili ed è impegnato in un combattimento contro dei misteriosi personaggi. Negli ultimi secondi, oltre ad apparire il logo del film, viene comunicata la data di uscita, fissata per il 17 luglio 2020 e un’ultima immagine chiude tutto: l’eroe principale che indossa una maschera antigas. Vi invitiamo a rimanere collegati con la sezione Movies di GamesVillage.it per avere ulteriori aggiornamenti in merito.