Concrete Genie Video Provato

Concrete Genie, ecco il nostro video provato, con il quale cerchiamo di illustravi la nuova esclusiva Sony. Vi lasciamo con un piccolo estratto dell’articolo:

“Qualche anno fa, Concrete Genie sembrava uno di quei videogiochi curiosi ma un po’ “storti”, troppo acerbi per uscire sul mercato e su cui tentennare a lungo prima di scommettere: oggi, mostratosi in maniera più approfondita e coraggiosa, è invece seriamente candidato a diventare una piccola gemma nel catalogo di titoli low budget di cui la console Sony è piena. Motore stesso di quanto partorito da PixelOpus è la creatività del protagonista (e quindi del giocatore), con cui sbloccare via via una serie di interazioni e di segreti insospettabilmente sorprendenti, anche all’interno dell’oretta di gioco che abbiamo vissuto. Il nostro consiglio è di seguirlo con attenzione nei prossimi mesi: difficilmente ve ne pentirete.”