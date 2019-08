Control: il nuovo dev diary è sui suoni di gioco

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato lo story trailer di Control, avventura in sviluppo da parte di Remedy e pubblicato da 505 Games in uscita il 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Oggi invece, sul canale ufficiale YouTube degli sviluppatori, è stato pubblicato un nuovo dev diary, stavolta incentrato sui suoni del gioco, dalle tonalità scure e misteriose.

Control: tanti esperimenti per ottenere suoni più particolari

A parlarne ci sono il senior sound designer Ville Sorsa e i compositori Petri Alanko e Martin Stig Andersen che fanno sapere gli strumenti e i modi in cui sono stati utilizzati. Ad esempio, di come per fare i suoni del boss vengano utilizzate frequenze basse, o di come l’utilizzo del particolare daxofono crei suoni stridenti. E poi ancora l’utilizzo dei sintetizzatori, così come le particolari sonorità decisamente scure che si riescono ad ottenere con il Microfonic Soundbox, in linea con il mood del gioco. E ancora esperimenti tra strumenti musicali e non, per raggiungere suoni sempre più particolari. Noi vi lasciamo al filmato dal titolo Making Sweet Music. Buon ascolto.