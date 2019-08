Monster Hunter World Iceborne: un video mostra il Nargacuga come era e come è ora

Manca poco più di un mese all’uscita di Iceborne, espansione di Monster Hunter World. Tra le novità in arrivo, farà il suo ritorno il Nargacuga, mostro che ha fatto la sua prima apparizione nella serie con Monster Hunter Portable 2nd G (qui in occidente con il titolo di Monster Hunter Freedom Unite). Capcom ha da poco pubblicato un filmato inerente proprio al Wyvern Volante.

Monster Hunter World Iceborne: torna il Nargacuga

Il filmato mostra le (ovvie) differenze tra come il Nargacuga appariva su PSP nel 2008 e come apparirà nella nuova veste di attuale generazione, facendo vedere alcune mosse e anche un duello per il territorio con un Rathalos. Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che l’espansione sarà disponibile dal 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà più tardi su PC.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.