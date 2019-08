Elden Ring sarà presente alla gamescom 2019

Elden Ring sarà ufficialmente presentato alla stampa durante la gamescom 2019. Il tutto è emerso grazie al comunicato di Bandai Namco che annunciava la sua line-up per la fiera tedesca.

Elden Ring: ci sarà anche del gameplay?

Al momento non è chiaro se il nuovo titolo di FromSoftware sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin sarà mostrato successivamente anche al pubblico. Al booth di Bandai Namco saranno presenti tanti altri giochi ma non la prossima opera dello studio di sviluppo giapponese. Non è da escludersi comunque un’apparazione su YouTube con un video di gioco pubblicato dal publisher post kermesse. Non possiamo metterci la mano sul fuoco ovviamente ma vi aggiorneremo se i piani saranno effettivamente questi.