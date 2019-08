Shodown Bandit: ecco il trailer con la data d’uscita

Qualche ora fa, Kindly Beast (il team che ha dato vita alla saga di Bendy) ha rilsaciato un filmato che mostra la data d’uscita di Shodown Bandit, gioco horror con protagoniste delle marionette. Il video, che potete vedere in fondo alla notizia, fa sapere che il primo capitolo sarà disponibile, su Steam, dal 29 agosto.

Shodown Bandit: marionette e paura

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

Qualcosa di innaturale si sta intrufolando sui set abbandonati del noto spettacolo di burattini per bambini, Shodown Bandit. Gioca nei panni del Bandito risvegliato, in un gioco horror action/stealth in cui bisogna seguire tre regole per sopravvivere: Fai la tua parte. Proteggi i tuoi fili e non guardare in alto!

