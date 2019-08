GameStop: licenziamenti in vista per decine di dipendenti

GameStop si prepara a licenziare diverse decine di dipendenti in tutti gli Stati Uniti. I tagli sono stati imposti dalla nuova organizzazione della società, che prevede nuove attività e nuovi prodotti in arrivo nei punti vendita statunitensi in risposta alle continue perdite di denaro.

GameStop: ecco chi perderà il posto

Stando a quanto riportato online, sono oltre 50 i dipendenti che dovranno lasciare la società. Si passa dai leader di distretto fino ai leader regionali ma anche i reparti delle risorse umane verranno tagliati. Una scelta probabilmente obbligata, considerando che la società sta introducendo i tornei di eSport e la vendita di retrogaming, come ad esempio giochi per NES, SNES e SEGA Mega Drive. Riuscirà la catena a sopravvivere dopo questi tagli oppure no?