Destiny 2: rinvio per espansione e versione gratuita

Destiny 2 torna a far parlare di sé, ma purtroppo non per motivi positivi. Come annunciato da Bungie, infatti, due novità del suo gioco saranno posticipate di qualche giorno. Parliamo dell’espansione e della versione gratuita, per cui è già stata annunciata la nuova data di uscita.

Destiny 2: la nuova data di uscita per l’espansione e versione gratuita

La versione gratuita del gioco Bungie era prevista per il 17 settembre, insieme all’espansione Shadowkeep. Purtroppo entrambe sono state rimandate e debutteranno dopo circa un paio di settimane. Più precisamente la nuova data di uscita per entrambe le novità dell’MMO è fissata per il 1 ottobre, come riportato dal team di sviluppo sul suo sito web.

