GTA Online: il casinò è un vero successo

GTA Online è tornato ad essere molto frequentato dai giocatori. Come? Grazie al DLC dedicato al casinò, che si è rivelato essere veramente un successo per il gioco di casa Rockstar Games, che debuttà nel 2013 su PlayStation 3 e Xbox One e nel 2015 su PlayStation 4, PC e Xbox One.

GTA Online: ecco perché il casinò è un successo

La casa da gioco inserita dallo sviluppatore non ha solo richiamato a sé numerosi giocatori, ma è anche riuscita nell’intento di far aumentare vertiginosamente il numero dei player. Come confessato da Rockstar Games, infatti, il nuovo DLC è riuscito a portare nel gioco un numero superiore di presenze a quello del lancio originale, datato ottobre 2013.

Numeri alla mano il casinò è un successo per davvero e ora vediamo per quanto tempo durerà. Ovviamente la speranza di Rockstar Games è che questo fenomeno vada avanti per molti anni ma non è escluso che in futuro arrivino novità così grandi e diventino attraenti proprio come questo ultimo contenuto.

