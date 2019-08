No Man’s Sky: rivelata la data d’uscita dell’aggiornamento Beyond

Hello Games ha recentemente svelato nuove informazioni relative a No Man’s Sky, titolo disponibile nei negozi su PC, Xbox One e PlayStation 4. Andando nello specifico, la compagnia ha da poco annunciato la data d’uscita dell’aggiornamento Beyond, il quale approderà all’interno del titolo dalla giornata del 14 agosto, dove è stato anche pubblicato un trailer dedicato.

Di seguito, vi riportiamo alla descrizione ufficiale di Beyond:

Beyond conterrà tre aggiornamenti principali in un’unica versione gratuita più grande. Questi cambiamenti sono un mix di caratteristiche che abbiamo sognato per un po’ di tempo, e una reazione a come abbiamo visto la gente giocare dall’uscita di NEXT. Un’esperienza online ampliata porterà un’esperienza sociale e multigiocatore radicalmente nuova che permetterà ai giocatori di incontrarsi e giocare insieme in tutto l’universo.

Nel frattempo il supporto VR porterà l’intera esperienza di gioco alla vita grazie alla realtà virtuale. Prendere il pad e far volare la vostra astronave su un pianeta alieno inesplorato e sbirciare fuori dalla cabina di pilotaggio alla vista qui sotto. Raggiungi il tuo zaino per afferrare il tuo multiutensile, toccarlo per passare alla manipolazione del terreno e ritagliare forme intricate con un controllo senza precedenti. Gioca in multiplayer e saluta con disinvoltura i tuoi amici non-VR o urta a pugno i tuoi amici VR. Tutto ciò che è possibile in No Man’s Sky, NEXT o qualsiasi altro aggiornamento sarà presto pronto e in attesa di un’esperienza VR coinvolgente e arricchita.

Beyond sarà il nostro capitolo più ambizioso finora, e qualcosa su cui abbiamo lavorato duramente. Continueremo a sostenere No Man’s Sky in questo modo per il prossimo futuro. Non vediamo l’ora di condividere di più nelle prossime settimane, c’è un sacco di più di cui parlare e non vediamo l’ora di unirci a voi per giocare il 14 agosto.