Dragon Quest XI S: previsto un live stream per domani

Dragon Quest XI S si prepara ad essere protagonista di un nuovo live stream. Ad annunciarlo ci ha pensato Square Enix, tramite i suoi canali social, che ha informato tutti gli utenti della diretta di circa 30 minuti.

Dragon Quest XI S: quando si terrà il live streaming

Il gioco di casa Square Enix, che sarà anche alla gamescom 2019 al booth di Nintendo per farsi provare nella versione Switch si mostrerà agli utenti nella giornata di domani. La diretta si terrà sul canale YouTube dello sviluppatore, che trovate poco più in basso. Non è ancora chiaro cosa verrà annunciato ma quasi sicuramente possiamo aspettarci del nuovo footage di gameplay. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.