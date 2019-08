Honor Band 5 rilasciato ufficialmente

Come previsto da un precedente leak, Honor Band 5 è stato finalmente svelato ufficialmente, nel corso di uno speciale evento. Dal punto di vista tecnico non sono presenti grandi innovazioni rispetto al suo predecessore, ma ci troviamo comunque di fronte ad un prodotto molto valido.

La novità in assoluto più interessante riguarda la possibilità di capacità monitorare costantemente il livello dell’ossigeno presente nel sangue. Questa feature, decisamente impressionante per la fascia di prezzo, rende il device rivoluzionario in un certo senso, specie rispetto al Mi Band 4 della rivale Xiaomi. Per quanto riguarda l’hardware, il fitness tracker cinese dispone di un display AMOLED da 0,95 pollici protetto da vetro 2.5D, nonché dell’ormai iconico pulsante touch con cui interagire con il sistema operativo.

Per quanto concerne le altre funzionalità invece troviamo le stesse apparse nel suo predecessore. Figurano quindi il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, oltre alla capacità di rilevare sei tipi di disturbi. Sarà inoltre possibile eseguire il tracking di ben 10 modalità sportive tra cui anche il nuoto, con resistenza all’acqua pari a 50 metri. Infine è presente una batteria da 100 mAh, in grado di consentire circa 12 giorni di autonomia.

Honor Band 5 appare come un lieve miglioramento del suo predecessore

Honor 5 Band è disponibile in Cina nella versione NFC 219 yuan (circa 28 euro) ed una senza a 189 yuan (25 euro circa). I colori disponibili sono nero, blu e rosa. Non sono state fornite indicazioni circa l’uscita europea del device, ma quest’ultima non dovrebbe essere lontana.