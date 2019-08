HTC potrebbe ripartire dall’india con gli smartphone

Dopo aver fallito nel competere nel mercato degli smartphone HTC ha abbandonato il mercato Indiano, per poi rallentare drasticamente in tutti gli altri, fin quasi a svanire. Tutto ciò potrebbe presto giungere al termine, poiché un report di 91Mobiles suggerirebbe un repentino ritorno dell’azienda nel mercato indiano.

Sembra quindi che non tutte le speranze siano perdute per l’azienda taiwanese, che sembrerebbe in procinto di cominciare un nuovo percorso nel mercato degli smartphone, iniziando proprio dall’India. Secondo quanto riportato HTC sarebbe quindi in procinto di lanciare una serie di nuovi dispositivi di alta fascia nel paese in questione, per poi diffonderli con ogni probabilità nel resto del mercato globale e tornare così ad imporsi nuovamente. Nel caso l’azienda decidesse davvero di agire in questo modo potrebbe in poco tempo ritagliarsi una fetta significativa del mercato, dato che il territorio smartphone indiano è in fortissima crescita.

HTC potrebbe tornare a competere nel mercato smartphone

Non rimane quindi che attendere conferme ufficiali in tal senso e sperare per il meglio.