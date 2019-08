Bloodstained Ritual of the Night: continuano i lavori di miglioramento su Switch

Bloodstained Ritual of the Night continuerà ad essere migliorato su Nintendo Switch. A svelarlo è il team di sviluppo, tramite un comunicato lanciato nelle scorse ore che spiega come e quali risorse stanno venendo impiegate.

Bloodstained Ritual of the Night: cosa succederà alla versione Switch?

La versione del gioco per la console ibrida della casa di Kyoto, come sappiamo tutti, non è stata proprio un successo. Tuttavia, il team di sviluppo sta lavorando per renderla migliore nel più breve tempo possibile. Si continua dunque a lavorare sull’ottimizzazione del gameplay, semplicemente mettendolo i lavori in corso al primo posto nella lista delle loro priorità. Tutti i cambiamenti, infine, saranno disponibile tramite una patch.

