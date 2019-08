Fitbit: leak svela il prossimo smartwatch Versa

Sembra proprio che la nota azienda Fibit abbia tutte le intenzioni di competere ancora di più all’interno del mercato degli smartwatch. Difatti un recente leak, diffuso dall’imperterrito Evan Blass, mostrerebbe il prossimo modello della linea Versa, dotato di tante novità interessanti, specialmente dal punto di vista estetico.

Per prima cosa possiamo notare che il display del device appare drasticamente differente da quello del suo predecessore. Esso difatti non solo non presenta il logo Fitbit, ma non è più LCD, bensì AMOLED 2.5D, perfettamente integrato con le cornici nere che lo circondano. Oltre a ciò il corpo del device è stato reso molto più simile al rivale Apple Watch e dotato di un solo pulsante invece dei 3 soliti ed è compatibile con l’assistente vocale Alexa. Infine il nuovo Versa vanterebbe le feature care alla linea, quali il sensore per il monitoraggio cardiaco, resistenza in acqua fino a 50 metri e sistema di ricarica con cavo a induzione proprietario.

Il prossimo Fitbit Versa sembra decisamente migliorato rispetto al passato

Non occorre altro che attendere il futuro reveal ufficiale da parte della compagnia, che non dovrebbe essere troppo lontano.