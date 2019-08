Halo Reach: rinviata la beta per Xbox One

Halo Reach non sarà giocabile su Xbox One tramite beta nel prossimo periodo. A svelarlo è 343 Industries, che ha annunciato il rinvio della stessa tramite un post diffuso sul suo sito web.

Halo Reach: svelato il motivo dietro il rinvio della beta

Tramite il post sul blog, il team di sviluppo ha dichiarato che la colpa è da imputare all’Unreal Engine 4 e al far funzionare tutto correttamente. Ci sono diversi problemi nell’adattamento per Xbox One, dunque non sono state fornite ulteriori informazioni su quando la versione di test sarà disponibile. Dal loro punto di vista è sicuramente meglio prendersi tutto il tempo disponibile prima di annunciare un nuovo periodo per poi rimandarlo ancora.

