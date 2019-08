Cyberpunk 2077: tutta la pericolosità degli uomini di Night City in una foto

Cyberpunk 2077 sarà ambientato a Night City, una delle città più ispirate della storia dei videogiochi. CD Projekt RED ha lavorato davvero molto bene in questo, curando anche i dettagli di personaggi su sfondo che sono così in grado di trasmetterci paura o gioia. In questo caso possiamo provare la prima sensazione, grazie ad un nuovo screenshot pubblicato nel corso delle scorse ore.

Cyberpunk 2077: tutta la malvagità degli uomini

Nello screenshot, che potete trovare in calce alla notizia, si nota un uomo armato di tutto punto che sta difendendo un perimetro dove si sta svolgendo una sorta di meeting. Pochi dettagli dunque, ma bastano per far capire che forse è meglio girare al largo. La didascalia con la quale lo screenshot è stato accompagnato sui social è “Niente da vedere qui”. Un invito che sicuramente in molti avranno accettato, considerando anche l’arma che l’uomo ha in mano e la sua presenza, decisamente imponente.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti vi invitiamo a seguire la sezione Games.