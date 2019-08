Devil May Cry 5: un leak svela l’arrivo su Xbox Game Pass?

Devil May Cry 5 potrebbe a breve entrare nel catalogo di Xbox Game Pass. Non c’è ancora nessuna certezza in merito ma nella notte italiana è emerso un leak in merito che potrebbe confermare questa indiscrezione, anche se ovviamente il tutto va preso con le pinze.

Devil May Cry 5: il leak avvenuto tramite la dashboard di Xbox One

Una miniatura del gioco Capcom, che ha debuttato circa 5 mesi fa, è comparsa sulla dashboard di Xbox One. La foto mostra uno screenshot del titolo, con una scritta che recita “Ora disponibile su Xbox Game Pass”, come potete vedere dalla foto disponibile in calce alla notizia. Certo, potrebbe trattarsi di un semplice errore ma al momento non c’è stata ancora nessuna smentita. Per una conferma, invece, in molti puntano il dito per un annuncio intorno alla gamescom 2019, fiera tedesca alla quale Microsoft ha sempre dato una grande importanza.

