Minecraft: la piattaforma Roblox supera il titolo a livello di utenti attivi

Minecraft è stato (a sorpresa) superato. Il gioco di casa Mojang, ora sotto l’ala protettrice di Microsoft, non è più il titolo con più giocatori attivi, superato dalla piattaforma Roblox, che ha festeggiato il traguardo dei 100 milioni di utenti attivi.

Minecraft: 91 milioni di giocatori attivi non bastano

Sicuramente in casa Mojang non si stanno disperando: al momento il loro titolo dispone di una base di ben 91 milioni di giocatori. La piattaforma Roblox, simile ad Habbo Hotel o Second Life però ne conta ben 9 milioni in più. Un traguardo importante e un giorno che onestamente nessuno pensava di vedere. Non è detto che in futuro comunque il titolo creato da Markus Persson non riesca nell’impresa di fare un contro sorpasso. Lo scopriremo sicuramente nei prossimi mesi.

