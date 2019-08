League of Legends: gli sviluppatori al lavoro su un picchiaduro

League of Legends non sarà l’unico gioco di Riot Games. Gli sviluppatori infatti sono attualmente al lavoro su un nuovo titolo. Niente più MOBA però, come il gioco diventato famoso negli ultimi anni: questa volta lo studio di sviluppo è impegnata nella realizzazione di un fightin game.

League of Legends: Riot conferma il nuovo gioco all’EVO 2019

Che il team di sviluppo fosse al lavoro su un nuovo gioco non deve stupire, visto che le prime voci in merito erano già state diffuse. Oggi però è arrivata la conferma: la software house lavora ad un picchiaduro, come annunciato durante l’EVO Championship 2019, uno dei più grandi tornei del genere che si sta svolgendo in queste ore negli Stati Uniti d’America. Purtroppo al momento i dettagli sono davvero scarni: potrebbe essere una nuova IP, così come un gioco con i personaggi del popolare MOBA. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane, dunque tenete gli occhi aperti per non perdervi nessun aggiornamento.