Dragon Quest XI S: annunciata la demo, tutte le novità dal live stream

Dragon Quest XI S si prepara a ricevere una demo per Nintendo Switch. L’annuncio è arrivato durante il live streaming precedentemente annunciato da parte di Square Enix ma oltre alla versione di prova sono state annunciate divere novità per il gioco di ruolo del publisher e sviluppatore giapponese.

Dragon Quest XI S: ecco tutte le novità

Per quanto riguarda la demo del gioco, al momento Square Enix non ha voluto specificare se sarà esclusiva giapponese oppure verrà pubblicata in tutto il mondo. Durante la diretta è stato svelato anche il mondo di Dragon Quest X, che sarà completamente visitabile da parte dei giocatori, come illustrato in un video, grazie alla funzione del viaggio del tempo dei precedenti mondi.

Le ultime novità annunciate riguardando un costume per Erik, ispirato al manga pubblicato dal magazine giapponese VJump e l’introduzione del Super Shypox, che causa ai membri del parti imbarazzo e perdita di un turno durante i combattimenti. Vi lasciamo ai video che riassumono tutte le novità e che trovate, come di consueto, in calce alla notizia.