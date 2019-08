Street Fighter V: Valve è responsabile dell’ultimo leak

Street Fighter V si doterà a breve di tre nuovi lottatori come vi abbiamo raccontato nelle scorse. Prima della conferma ufficiale però, Valve si è resa protagonista del leak, in una maniera alquanto bizzara.

Street Fighter V: ecco cosa ha fatto Valve

Mercoledì scorso l’azienda detentrice di Steam ha fatto confusione e per errore, come confermato dallo staff della stessa ha pubblicato il trailer con il reveal dei nuovi personaggi del picchiaduro. La società capitanata da Gabe Newell ha già dichiarato di aver preso delle misure preventive per far sì che questo errore non capiti ancora, magari con giochi e annunci decisamente più attesi rispetto all’aggiornamento del roster di un picchiaduro.