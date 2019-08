Ninja: 50 milioni di dollari per passare da Twitch a Mixer

Ninja ha abbandonato Twitch in favore di Mixer. Una mossa concorda con Microsfot, che ora si è assicurata lo streamer più seguito in esclusiva sulla sua piattaforma. Il costo del deal, però, sembra essere molto, molto più alto di quanto previsto.

Stando a quanto riporta Tom Warren (senior editor di The Verge), la casa di Redmond avrebbe offerto una cifra monstre allo streamer per passare in esclusiva su Mixer. Siamo intorno ai 50 milioni di dollari, una manovra di marketing non tanto per vendere più console ma per spingere al massimo la piattaforma xCloud. Se la mossa ripagherà il colosso dell’informatica lo sapremo solamente nel prossimo periodo.

Why did Microsoft pay ~$50 million+ to get Ninja on Mixer? This isn't about selling Xbox consoles. It's a platform play for xCloud, and Microsoft needs as many entry points to it as possible. Google has YouTube + Stadia and Amazon has Twitch. Microsoft has Xbox + Mixer + xCloud

— Tom Warren (@tomwarren) August 2, 2019