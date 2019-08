Pokémon: a Cinecittà il PokéParty con tante sorprese per i fan

Pokémon e Italia, un binomio che diventa ancora più forte grazie all’organizzazione dell’evento PokéParty. Come annunciato nelle scorse ore, infatti, a Cinecittà World è previsto un giorno a tema pocket monster con tante attività per gli ospiti.

Pokémon: il programma del PokéParty

Come comunicato online, il PokéParty si terrà a Roma, a Cinecittà World domenica 8 settembre. Ci saranno montagne russe, giochi acquatici, tanti tornei dedicati al franchise Nintendo come ad esempo Sfida dei Timbrini e partecipare al contest che prevede la vittoria di una console Nintendo Switch Lite e una copia di Spada & Scudo al lancio. Presente anche una Caccia al Tesoro, per scoprire tutti i mostriciattoli nascosti e vincere degli omaggi esclusivi.

I biglietti sono disponibili per l’acquisto online, al costo di 25 Euro per l’attività Parco + Party, 75 Euro per il biglietto VIP e a 19 Euro per il biglietto solo Party.

