Galaxy Book S: leak svela il rivale del Microsoft Surface

Sembra proprio che Samsung abbia intenzione di competere nuovamente con la rivale Microsoft, ma questa volta nel reparto dei laptop. Difatti un leak da poco diffuso dall’ormai noto informatore Evan Blass mostrerebbe un inedito dispositivo dell’azienda coreana, il Galaxy Book S.

Dal punto di vista estetico appare evidente la similitudine con il rivale Windows Surface Laptop, con cui sembrerebbe condividere diversi lati di design. Per cominciare la tastiera del device appare pressoché identica a quella del dispositivo americano, incluso il layout del trackpad incluso. Per quanto riguarda il display, esso appare dotato di un aspect ratio più sottile, con sotto bene in vista il logo Samsung. Oltre a ciò non sono sfortunatamente state fornite informazioni riguardo le componenti interne del laptop, che risulta comunque dotato di un singolo ingresso USB-C ed uno per il jack delle cuffie.

Non rimane quindi altro che attendere ulteriori notizie dalla casa coreana per conoscere dettagli in merito al dispositivo.