Monument Valley 3: Ustwo Games conferma lo sviluppo

Monument Valley 3 è ufficialmente in sviluppo. Ad annunciarlo è Ustwo Games, la software house che si occupa dei lavori sulla serie, tramite un messaggio lanciato online nel corso delle scorse ore.

Monument Valley 3: per Ustwo Games è tempo di assumere

Con il terzo capitolo della serie in sviluppo, per Ustwo Games è arrivato anche il momento di assumere nuovo personale. Come specificato su Internet in seguito all’annuncio, il team di sviluppo è alla ricerca di un nuovo Game Director, per facilitare i lavori sul nuovo titolo mobile in dirittura d’arrivo su iOS e Android. Al momento la data di uscita è ancora avvolta nel mistero ma vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.

