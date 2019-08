Days Gone: arriva un vero cart da golf da guidare!

Days Gone si aggiorna ancora, con una particolae “feature”. Come è intuibile dal titolo della notizia, infatti, il nuovo aggiornamento del titolo di Sony Bend include un cart da golf, completamente utilizzabile dal giocatore.

Days Gone: osserviamo il cart da vicino

La nuova modalità si chiama Dead Don’t Ride in inglese (che era inizialmente il working title dell’esclusiva PlayStation 4) e mette il giocatore in questo cart, obbligandolo a dare passaggi ai vari autostoppisti in cerca di una salvezza. Il tutto in una folle corsa contro il tempo per raggiungere la destinazione designata. Potete scaricare immediatamente la nuova modalità, visto che è disponibile per tutti gratuitamente.

