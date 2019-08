Facebook modificherà il nome di Whatsapp ed Instagram

Dopo aver acquisito e contribuito al successo di Whatsapp ed Instagram, sembra che Facebook abbia intenzione di applicare un rebranding, ovvero la reimmissione dei marchi in questione con una nuova identità. Difatti un rumor poi confermato afferma che l’azienda americana cambierà presto il nome delle due app.

La notizia in questione, diffusa da The Information e confermata da un portavoce di Facebook riporta che l’azienda di Mark Zuckerberg cambierà nell’immediato futuro i nomi delle due applicazioni in “Instagram from Facebook” e “WhatsApp from Facebook.“. Tale azione è stata intrapresa, a detta del portavoce, per rendere maggiormente consapevoli gli utenti dei prodotti e servizi facenti parte di Facebook.

Facebook renderà ancora più noto il suo possedere Whatsapp ed Instagram

Non rimane quindi altro che attendere che questo cambio di nomi avvenga e seguire i futuri passi del gigante del web.

Fonte: Endgadget