Granblue Fantasy Versus: annunciata la data d’uscita in Giappone

Durante il Granblue Extra Fest 2019 di Osaka, è stata annunciata la data di rilascio di Granblue Fantasy Versus in suolo giapponese. Inizialmente previsto per questo 2019, il picchiaduro sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Cygames sarà disponibile in patria a partire dal 6 febbraio 2020 su PlayStation 4.

Granblue Fantasy Versus: ancora non annunciata la data in occidente

Anche per l’occidente è prevista l’uscita, con il publisher XSEED per il Nord America e Marvelous Europe in Europa, ma ancora non è stato ufficializzata la data. In Giappone, il gioco avrà un edizione fisica standard e una Premium Box, e in digitale una versione standard e una deluxe.

