Metal Revolution: filmati off-screen dal ChinaJoy 2019

In questi giorni si sta svolgendo, allo Shanghai New International Expo Center, il ChinaJoy 2019. Durante l’evento, sono stati mostrati diversi giochi. Tra questi anche Metal Revolution, picchiaduro con protagonisti robot, già annunciato su PC, che arriverà anche su PlayStation 4. Il sito gamer.com.tw ha pubblicato un video off screen di gameplay, di poco più di sei minuti, che potete vedere in fondo alla notizia.

Metal Revolution: un picchiaduro cyberpunk

Il titolo in questione è un picchiaduro ambientato in un mondo cyberpunk in cui è in atto una lotta tra umanità e tecnologia. Un gioco che mira ad essere più semplice nei controlli, le cui basi sono facili da imparare. Qui, sulla pagina ufficiale Steam, potete vedere tutti i dettagli. Non è ancora stata stabilita una data di rilascio.